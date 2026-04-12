Mondiale 2026, possibile ripescaggio dell'Italia? La situazione
L'Italia è stata estromessa dal Mondiale 2026 dopo il ko contro la Bosnia, ma negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile ripescaggio. Il possibile forfait dell'Iran, potrebbe cambiare la situazione e portare ad uno stravolgimento dei gironi. Cosa succederebbe se la nazionale iraniana decidesse davvero di disertare il torneo?
Come spiega il Corriere dello Sport, a prendere una decisione definitiva sarebbe in quel caso la Fifa. L'articolo 6.7 del regolamento, spiega che la Federazione potrebbe scegliere il sostituto "a propria esclusiva discrezione". L'Italia potrebbe essere ripescata grazie al miglior ranking: attualmente gli azzurri occupano la 12esima posizione nella classifica generale. Ma non è detto che la Fifa scelga in base al ranking.
Potrebbero essere fatte valutazioni diverse. In caso di forfait dell'Iran, è infatti plausibile che venga scelta una nazione asiatica. Potrebbe toccare agli Emirati Arabi Uniti, che sono stati eliminati dall'Iraq nello spareggio dei Playoff. La decisione finale spetterà ad un'apposita commissione.
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