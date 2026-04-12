De Laurentiis fa l'identikit su chi vorrebbe come presidente federale

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - La nuova guida della Nazionale e quella della Figc che verrà. Aurelio De Laurentiis torna a dire la sua sulla politica del pallone nel corso di una intervista concessa a Cbs Sports Golazo. "Sto spingendo da anni - dice il patron del Napoli - per tornare a 16 squadre, non per stare a 20. Ridurre il numero di partite durante la stagione ti permette di avere due mesi per allenare la Nazionale. Poi voglio sapere perché non c'è un' assicurazione se un giocatore si fa male in Nazionale. Perché Uefa e Fifa non la inseriscono?".

Di chi c'è bisogno al vertice della Figc? De Laurentiis non ha dubbi. "Non serve un ex giocatore - osserva - deve essere qualcuno che possa parlare politicamente con il governo per ottenere qualcosa che non abbiamo mai avuto. Abbiamo bisogno di collaborare, se abbiamo bisogno di risolvere i problemi fiscali, burocratici, ci deve aiutare. Abbiamo bisogno di persone con credibilità - conclude - che possano parlare con i ministri e risolvere i problemi!". (ANSA).