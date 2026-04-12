Serie A, la classifica aggiornata: stasera l'Inter potrebbe andare a +9 sul Napoli
MilanNews.it
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
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