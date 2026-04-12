Ravezzani domanda: “Si sono rinforzati tutti tranne il Milan, perché deve vincere lo scudetto?”

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La partita di ieri contro l'Udinese ha fatto emergere tutti i limiti della rosa rossonera ed è stata la conferma del periodo che stanno vivendo Allegri e i suoi, il più negativo della stagione. Il 4-3-3 tanto richiesto è stato un esperimento fallito e ha dato una dimostrazione lampante del motivo per il quale il tecnico ha sempre optato per il 3-5-2. In merito alla rosa, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani si è espresso così sul suo profilo X:

"Il Napoli campione compra e si rafforza. L’Inter (2nda) tiene i migliori e compra. L’Atalanta (terza) vende Lookman e Retegui. La Juve (quarta) tiene i migliori e si rafforza. La Roma (quinta) idem. Per quale ragione il Milan (ottavo) vende 3 titolari e deve vincere lo scudetto?"