Milan-Udinese 0-3, per Modric è la quarta sconfitta in carriera con questo risultato

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Il Milan è crollato contro l’Udinese ed è crollato male. Un pizzico di sfortuna, un autogol e un tiro deviato, e un atteggiamento sinceramente preoccupante hanno fatto maturare il 3-0 per i bianconeri che hanno portato ai tanti fischi di San Siro.

Un risultato netto e umiliante, che è andato a toccare anche Luka Modric. Il croato infatti ha perso con questo risultato solo altre tre volte in carriera: Dinamo Zagabria-Arsenal 2006/07, Real Madrid-Barcellona 2017/18, Real Madrid-Barcellona 2018/19.