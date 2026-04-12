Galliani rifiuta la candidatura a presidente: “Onorato, ma non accetto. Il migliore è Malagò”

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Nelle scorse ore, secondo quanto riportato dai vari quotidiani sportivi e non, Milan e Juventus avevano chiesto ad Adriano Galliani di scendere in campo per poterlo proporlo come candidato per le elezioni che eleggeranno il nuovo presidente federale. La motivazione che ha spinto le due società a fare ciò è la volontà di provare ad ostacolare l'attivismo di Marotta nel raccogliere firme per Malagò. Come riporta il Corriere della Sera però, l'ex amministratore delegato di Milan e Monza ha declinato l'invito. Di seguito le sue parole:

"Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito. Non lo è, perché non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa. Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. E alla fine ritengo che il miglior presidente della Figc possibile, e non solo come espressione della Lega di A, sia Giovanni Malagò"