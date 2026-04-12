Ravezzani sottolinea: “Preoccupante la frenata del Milan, squadra con poca qualità”

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Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta casalinga del Milan per conto dell'Udinese. Queste le sue parole:

"Il Milan perde anche contro l'Udinese, inizia ad essere preoccupante la frenata della squadra di Allegri che nelle ultime dieci partite ne ha vinte soltanto cinque, ne ha perse quattro e pareggiata una. È paradossale che il 3-0 così roboante e umiliante, diciamolo pure, per il Milan sia venuto con uno scout, un tabellino della partita in cui paradossalmente il Milan è andato 22 volte alla conclusione contro 10 dell'Udinese. È stata una partita anche storta per certi versi, ma è stata la partita storta di una squadra con poca qualità. E se dobbiamo parlare del Milan con l'Udinese dobbiamo anche raccontare di questa squadra e dei giocatori che la compongono. Una difesa mediocre, un centrocampo discreto ma nulla più, ecco se in una squadra mediocre davanti metti due calciatori che dovrebbero essere i gioielli della squadra ma sono completamente fuori fase, ecco diventa molto difficile battere anche l'Udinese".