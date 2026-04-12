Milanisti, almeno c'è Sinner! Jannik batte Alcaraz a Montecarlo e torna numero 1 del mondo
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Il Milan sta facendo molta fatica, uno dei più famosi milanisti al mondo continua a vincere: Jannik Sinner, noto tifoso rossonero, ha battuto Carlos Alcafaz a Montecarlo vincendo il torneo 1000 nel Principato e si è ripreso il numero 1 del mondo.
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