Addio Fofana? Moretto conferma: "Qualora arrivasse proposta interessante, il Milan la terrà in considerazione"

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Con la fine della stagione che si avvicina sempre di più, sono già cominciati i primi ragionamenti sul mercato estivo. Anche il Milan e la dirigenza in via Aldo Rossi non è esente dalle prime valutazioni in chiave estate, con alcuni giocatori della rosa attuale che potrebbero salutare. Tra questi c'è anche Youssouf Fofana, protagonista dell'ultimo video dell'esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Confermata dunque l'anticipazione di MilanNews.it di qualche giorno fa (LEGGI QUI).

L'indiscrezione di Matteo Moretto: "Il Milan concentrato sulla corsa Champions. Fondamentale la qualificazione sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista di progettualità futura. Ci sono già le prime valutazioni interne, relative al mercato e ci sono alcuni calciatori che potrebbero salutare. Il nome di Fofana è da monitorare in vista dell'estate: ha 27 anni, con un contratto fino al 2028, che non si è adattato tantissimo nel Milan di Allegri. Qualora dovesse arrivare una proposta interessante quest'estate, ci aspettiamo che il Milan la possa tenere in considerazione: in gennaio ha avuto approcci da club turchi ma poi dopo non se ne è fatto nulla".