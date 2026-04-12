Agresti: "Risultato del 4-3-3? L'attacco continua a non segnare e la difesa si è squagliata"

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Milan disastroso a San Siro, rossoneri sconfitti 0-3 dall'Udinese e tutto il discorso Champions League riaperto. Il Diavolo ha visto avvicinarsi sia la Juventus che la Roma, con il Como che ancora deve scendere in campo e potrebbe portarsi a -1 o -3 se non dovesse perdere questa sera contro l'Inter. Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina ha espresso il suo punto di vista sui rossoneri anche il giornalista Stefano Agresti che si è concentrato sulla prestazione di ieri, sulla lotta Champions e su Rafael Leao.

Il commento di Stefano Agresti sul cambio modulo: "Cosa sta succedendo alla squadra di Allegri? Per cercare di rimediare all'inconsistenza offensiva - l'ultimo gol di una punta risale al primo marzo, Leao contro la Cremonese - Max ha cambiato modulo puntando sul 4-3-3, come molti gli chiedevano, con il risultato che l'attacco continua a non segnare; in compenso si è squagliata la difesa. Mancano calciatori di qualità dietro e davanti, ora scatta un allarme (non esagerato) legato alla conquista di un posto in Champions, obiettivo che sembrava al sicuro"