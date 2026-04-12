Calamai: "Non vorrei che Allegri fosse distratto dalla Nazionale: entrare in Champions è basilare per il futuro"

vedi letture

All'indomani della gara contro l'Udinese, persa malamente dal Milan a San Siro per 0-3, il tonfo della squadra di Massimiliano Allegri fa ancora più rumore, accentuato anche dalla vittoria della Juventus a Bergamo che ha permesso ai bianconeri di portarsi ufficialmente a -3 punti dai rossoneri terzi in classifica. Nel suo consueto editoriale domenicale sul sito di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha affrontato anche la sconfitta del Diavolo, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Il commento di Luca Calamai: "Che sveglia il Milan. Allegri sbaglia partita. Non vorrei che il tecnico rossonero fosse distratto dalle sirene della Nazionale. Troppe scelte sbagliate, poche idee geniali anche in corso di gara. Per carità, la squadra rossonera ha ancora un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione Champions. Una connessione allunga la vita. Ma ora ha finito tutti i bonus. Entrare nelle prime quattro è basilare per il progetto futuro del Milan. Progetto del quale, sono convinto, non farà più parte Leao. Fuori ruolo e fischiatissimo. L'attaccante portoghese, un talento sbiadito, sembra sempre più un corpo estraneo nel Milan di Allegri. Leao troverà sicuramente una nuova squadra lontano dal calcio italiano. Che dopo l'innamoramento iniziale lo ha bocciato".