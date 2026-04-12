Milan Futuro, Sardo: "Vittoria meritata. Prima Squadra? Noi diamo il massimo, poi quello che succede, succede”

vedi letture

Jacopo Sardo, autore del secondo gol del match è stato intervistato dai canali ufficiali della LND, al termine di Brusaporto-Milan Futuro 0-4. Le sue parole: “Era importante ritrovare la vittoria in ottica Play Off. Vittoria abbastanza netta, siamo rientrati molto bene nel secondo tempo e abbiamo fatto tre gol importanti che ci hanno permesso di gestire la partita”.

Nel secondo tempo avete chiuso la questione:

“È la nostra migliore caratteristica quella di giocare palla a terra. Di solito non rientriamo bene nei secondi tempi, ce lo siamo detti nello spogliatoio”.

Sui tanti gol segnati:

“Di solito noi facciamo molte azioni e concretizziamo poco. Oggi per fortuna abbiamo trovato 4 gol che ci possono dare fiducia. Speriamo di continuare così”.

Sogni di poter aver un'occasione in Prima Squadra?

“È quello poi che pensi nelle seconde squadre, di allenarsi il più possibile in Prima Squadra. Ti migliora molto. Noi diamo il massimo, poi quello che succede, succede”.