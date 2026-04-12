Ravezzani duro: “Cardinale non vuole vincere, vuole solo guadagnare. Scudetto? Si, quello del bilancio”

Ravezzani duro: “Cardinale non vuole vincere, vuole solo guadagnare. Scudetto? Si, quello del bilancio”MilanNews.it
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Oggi alle 19:36News
di Andrea La Manna

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato dei problemi che stanno alla base del Milan e che lo portano ad avere una squadra non pronta per vincere lo scudetto. Queste le sue parole: 

"Allegri ha sbagliato nell'avere evidentemente un po' di ansia e nel cambiare il Milan inserendo Athekame, togliendo Tomori, volendo fare una formazione più offensiva, quando forse era il caso invece di essere molto più conservativi. C'è un problema a monte del Milan ovvero che non è strutturato per vincere lo scudetto. Se va in Champions League ha fatto molto bene. Perché? Perché è una società che non vuole vincere quella rossonera, bisogna che lo diciamo con grande serenità ma anche con grande forza. La gestione del Milan affidata a un imprenditore americano, che non aveva i soldi per fare l'operazione, perché l'ha dovuta fare un po' a credito, questo imprenditore americano ha un solo obiettivo: guadagnare. Come? Facendo sempre degli utili di bilancio. Allora, se il tuo dirigente apicale che è Giorgio Furlani è chiamato a vincere lo scudetto del bilancio, e cioè ad avere sempre un bilancio utile, per poi poter vendere la società, evidentemente il tuo punto di arrivo sarà sempre e solo avere il bilancio positivo. Per fare questo il Milan ha venduto i suoi giocatori migliori, perché erano gli unici ad avere mercato, non ha fatto delle scelte tecniche".