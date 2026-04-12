Pedulla consiglia: “Non pensare ai pro e contro Allegri, bisogna mettere una volta su tutte il punto su questioni fondamentali”

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Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedulla ha parlato dei problemi del Milan e di cosa la società rossonera deve fare una volta per tutte ripartire l'anno prossimo con degli obiettivi importanti. Queste le sue parole:

"Lungi da me tornare su argomenti triti e ritriti, che si riferiscono ai tre anni di Allegri con la Juventus. A me piace un calcio propositivo, dove cerchi di comandare il gioco. In questo momento il Milan non deve pensare ai pro e ai contro Allegri, ci saranno alcune interpretazioni filtrate, i difensori d'ufficio che scenderanno in campo, quelli che non fanno discorsi lucidi ma influenzati da rapporti particolari, il Milan non ha bisogno di questo. Il Milan ha bisogno di mettere una volta per tutte il punto su determinate cose che si sono verificate, sull'importanza e il coinvolgimento dell'allenatore, non mi riferisco al campo, sul gruppo di lavoro, sull'importanza e il coinvolgimento del direttore sportivo".