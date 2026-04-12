Pellegatti duro su Leao: "Per motivi fisici o caratteriali ora non è un cavallo di corsa.."

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti nel commentare la prestazione dei rossoneri contro l'Udinese, si è soffermato su Rafa Leao e sull'ennesima prova negativa del portoghese.

Di seguito un estratto delle sue parole dopo la sconfitta del Milan:

"Con l'Udinese sono emersi nel tanto desiderato 4-3-3 tutti i problemi della squadra. Chiaro che insistere su Leao centrale, dobbiamo ammetterlo, è stato un errore, non può giocare punta. O Leao gioca in un 4-3-3 laterale, e anche oggi abbiamo visto le sue condizioni che non lo aiutano a tornare il giocatore che noi conosciamo. La partita di oggi rappresenta il punto più basso di Leao, ieri ha avuto qualche problema di salute, ha voluto giocare lo stesso. Ma nei cinque/sei 1vs1 nel secondo tempo sulla fascia, Rafa ha dimostrato che o per questioni fisiche o per questioni mentali o per questioni di morale, non è un cavallo da corsa ora. Purtroppo è così, anche i grandi cavalli da corsa quando non sono in condizione vanno mandati al prato. Non c'è niente da fare".