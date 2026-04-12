Milan, risultati in calo nelle ultime sette partite: il dato c'è ed è allarmante

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Finisce con una sconfitta la 32ª giornata di Serie A del Milan: a San Siro passa l'Udinese, che si impone per 3-0 indirizzando la contesa già nei primi 45' con uno sfortunato autogol di Bartesaghi e un gol di Ekkelenkamp. Nonostante i continui tentativi rossoneri in attacco - da segnalare anche una traversa colpita da Saelemaekers - il passivo diventa più pesante nei 20' finali per via del gol di Atta, già protagonista in occasione della rete che ha aperto l'incontro. È il secondo stop consecutivo dopo quello di Napoli

SERIE A - MILAN IN CALO

La sconfitta contro l'Udinese si inserisce in una sequenza che definisce con maggiore precisione la crisi Milan inverno-primavera 2026: quattro sconfitte nelle ultime sette gare di campionato. Questo dato amplia ad una lettura complessiva. Non si tratta di un episodio isolato ma di una traiettoria che evidenzia una perdita di continuità. Le statistiche del Milan dal 22 febbraio 2026 in poi raccontano una squadra che fatica a stabilizzarsi, oscillando tra prestazioni opache e risultati che incidono in modo diretto sulla stagione.

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-UDINESE

"Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male. Percorso? Sì, ma all'interno di una stagione c’è un momento difficile. C’è un solo modo: lavorare e preparare bene Verona, anche perché l’obiettivo lo possiamo raggiungere anche all’ultima partita”.