Sabatini avvisa: "Il Milan se continua così mette seriamente a rischio il quarto posto che è vitale per il mercato"

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro l'Udinese e in generale ha parlato del periodo negativo che sta vivendo la squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito un estratto delle sue parole:

"I numeri sono sportivamente drammatici per il Milan perché non soltanto il numero tre, dei tre gol subiti dall'Udinese in casa a San Siro, con la sottolineatura dei fischi come colonna sonora del pubblico rossonero ad accompagnare l'uscita dal campo della squadra ma anche i numeri delle ultime giornate, tre sconfitte nelle ultime quattro, quattro nelle ultime sette giornate. Questo è il crollo quasi verticale del Milan che dopo aver accarezzato il sogno dello scudetto, il sogno del secondo posto e poi l'incubo del quarto posto. Si perché il Milan se continua così mette seriamente a rischio il quarto posto che è vitale per il mercato e per il bilancio".