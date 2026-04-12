Serie A, l'Inter vince rimontando il Como: termina 3-4 in favore dei nerazzurri

Serie A, l'Inter vince rimontando il Como: termina 3-4 in favore dei nerazzurriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Niccolò Crespi

Al Sinigaglia i padroni di casa vanno avanti di due gol con Alex Valle e Nico Paz, poi parte la rimonta nerazzurra con due doppiette di Thuram e Dumfries. Inutile l'assalto finale della squadra di Fabregas dopo il rigore di Da Cunha. Il Napoli ora è a -9 dalla capolista a 6 giornate dalla fine, mentre per la corsa Champions il Como frena, restando a 5 lunghezze dal Milan terzo in classifica.

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa 3-0

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1
ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0
ore 18, Milan-Udinese 0-3
ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo 2-1
ore 15, Parma-Napoli 1-1
ore 18, Bologna-Lecce 2-0
ore 20.45, Como-Inter 3-4

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio