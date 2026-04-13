Champions: Mariani l'arbitro designato per Liverpool-Psg
(ANSA) - ROMA, 12 APR - C'è un po' di Italia nei quarti di finale della Champions League. Maurizio Mariani è infatti l'arbitro designato dall'Uefa a dirigere Liverpool-Psg, gara di ritorno in programma martedì alle 21 ad Anfield: Mariani, che rappresenterà l'Italia anche ai prossimi mondiali, sarà assistito da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni; quarto ufficiale Matteo Marchetti, al Var Marco Di Bello, avar Aleandro Di Paolo. All'andata si era imposto il Psg 2-0. Atletico Madrid-Barcellona (sempre in programma martedì 14 aprile) sarà invece arbitrata dal francese Clement Turpin. (ANSA).
Pubblicità
News
Non azzardatevi a non andare in Champions! Il gruppo è con Allegri. Modulo? Abbiamo capitodi Pietro Mazzara
Le più lette
10/04 Silvio Baldini: dall’esordio in Toscana alla guida della Nazionale Under 21, una carriera tra promozioni e riconoscimenti
10/04 Silvio Baldini guiderà l’Italia nei test amichevoli contro Lussemburgo e Grecia prima della Nations League
Primo Piano
L'assenza di Gabbia preoccupa anche oltre i dati: al Milan mancano giocatori pensanti e che guidino i compagni
Luca SerafiniAllegri gioca come vuole o come può? Goretzka, 3 buone notizie in una. Quelle poltrone vuote in tribuna
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com