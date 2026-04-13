Champions: Mariani l'arbitro designato per Liverpool-Psg

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 APR - C'è un po' di Italia nei quarti di finale della Champions League. Maurizio Mariani è infatti l'arbitro designato dall'Uefa a dirigere Liverpool-Psg, gara di ritorno in programma martedì alle 21 ad Anfield: Mariani, che rappresenterà l'Italia anche ai prossimi mondiali, sarà assistito da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni; quarto ufficiale Matteo Marchetti, al Var Marco Di Bello, avar Aleandro Di Paolo. All'andata si era imposto il Psg 2-0. Atletico Madrid-Barcellona (sempre in programma martedì 14 aprile) sarà invece arbitrata dal francese Clement Turpin. (ANSA).