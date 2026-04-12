Ecco da quanto il Milan non perdeva in casa per 0-3
Il risultato di San Siro maturato nella gara tra Milan e Udinese ha lasciato delle scorie veramente dure da smaltire per i rossoneri, usciti sconfitti davanti al pubblico amico con il risultato di 0-3. Terza sconfitta nelle ultime quattro, quarta nelle ultime sette: tutte senza riuscire a segnare un gol neanche in un'occasione. Un disastro totale che si riverbera sulla classifica che ora si accorcia pericolosamente in chiave Champions League, rimettendo una qualificazione in discussione che, per il rendimento fino a un mese fa, sembrava essere in ghiaccio.
Il Milan ha perso 0-3 per la prima volta dalla stagione 2020/2021: in quell'occasione, con il Diavolo che poi tornò in Champions League, il Diavolo perse contro l'Inter con questo risultato nel mese di febbraio 2021. Sono passati oltre cinque anni: in casa non si era mai subito un passivo di questo tipo da allora, anche se sono arrivate ugualmente sconfitte pesanti da tre gol di scarto. Nei ricordi di tutti c'è, per esempio, il 2-5 subito a San Siro contro il Sassuolo nel gennaio 2023.
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