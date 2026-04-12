Capuano avvisa: “Senza punta si fa fatica se la squadra è in calo, riaperta la qualificazione Champions”
Con la sconfitta per mano dell'Udinese, i rossoneri hanno perso altri tre punti fondamentali per la corsa Champions e adesso, complice anche la vittoria della Juventus a Bergamo, la squadra di Allegri è stata risucchiata nella lotta al quarto posto. In merito a questo si è espresso sul proprio profilo X Giovanni Capuano che così ha commentato:
"Il Milan sta rimettendo in discussione una qualificazione alla Champions League che era scontata. Senza attaccanti di ruolo è difficile vincere le partite se la condizione generale della squadra è in calo..."
Il #Milan sta rimettendo in discussione una qualificazione alla Champions League che era scontata.— Giovanni Capuano (@capuanogio) April 11, 2026
Senza attaccanti di ruolo è difficile vincere le partite se la condizione generale della squadra è in calo... pic.twitter.com/QtZA9mX1gT
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