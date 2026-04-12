MN - Savicevic onesto: “Ho avuto problemi con Capello, dopo la Coppa Intercontinentale abbiamo risolto”

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Nel corso della presentazione del libro "Il genio", la biografia ufficiale di Dejan Savicevic scritta da Massimiliano Ruzzante, l'ex attaccante rossonero ha raccontato alcuni aneddoti riguardo alla sua carriera al Milan e ha inoltre toccato dei temi di modernità come quello del problema del sistema calcio in Italia. Di seguito un estratto sul suo rapporto con Fabio Capello:

"Ho avuto problemi con Capello per un anno, un anno e mezzo, poi abbiamo trovato il rapporto (ride ndr.). Io ho cominciato a giocare con continuità ma ho passato un brutto periodo, come ho detto prima, lui sinceramente ha avuto tanta pressione, potevano giocare solo tre stranieri, lui non voleva cambiare i tre olandesi, e aveva ragione, ecco per questo io ho avuto poco spazio al primo anno, anche il secondo anno ho avuto qualche problema però poi abbiamo risolto dopo la Coppa Intercontinentale e poi è andato tutto bene. ".