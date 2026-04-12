Marie Louis-Eta fa la storia: è la prima donna ad allenare una squadra nei top 5 campionati europei

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(ANSA) - ROMA, 12 APR - La prima volta di una donna in panchina in uno dei top 5 campionati d'Europa. A fare la storia è l'Union Berlino che ha affidato a Marie Louis-Eta la guida della squadra maschile: l'allenatrice 34enne, la prima nella storia della Bundesliga, prende il posto di Steffen Baumgart, esonerato insieme al suo staff dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Heidenheim, ultimo in classifica. L'annuncio del club è arrivato nella notte: Eta, finora tecnico dell'U19, era già stata scelta come allenatrice della prima squadra femminile del club a partire dalla prossima stagione. Ora il nuovo ruolo e un compito non facile: cinque partite per evitare la retrocessione. Già nel 2023 era diventata la prima viceallenatrice nel campionato tedesco e nei principali cinque tornei europei.

"È un piacere che Marie-Louise Eta abbia accettato questo incarico ad interim prima di assumere il ruolo previsto in estate alla guida della prima squadra femminile -, le parole del direttore sportivo Horst Heldt -. Due vittorie in 14 partite dalla pausa invernale e le prestazioni recenti non ci danno fiducia in un'inversione di rotta con l'attuale gestione. Per questo abbiamo deciso di cambiare". Eta esordirà sulla panchina dell'Union contro il Wolfsburg, squadra che staziona nella parte bassa della classifixa. (ANSA).