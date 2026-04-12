Mateta ha già segnato il triplo dei gol di Fullkrug nel 2026

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Jean Philippe Mateta, che a fine gennaio è stato ad un passo (o ad un ginocchio) dal vestire la maglia del Milan, ha già segnato il triplo dei gol segnati da Fullkrug in questo 2026 nonostante l'infortunio che l'ha tenuto fuori fino a qualche giorno fa (e che gli ha fatto saltare il trasferimento in rossonero).

Il Milan a gennaio ha preso Fullkrug in prestito con diritto di riscatto, praticamente a titolo gratuito, e stava anche per mettere a segno il colpo Mateta: dopo le visite mediche ed il report negativo sul ginocchio del francese, che infatti ha dovuto osservare un lungo periodo di stop, a Casa Milan hanno fatto saltare l'affare.

Con la doppietta al Newcastle di oggi e il gol segnato alla Fiorentina in Conference League Mateta ha fatto già tre volte meglio di Fullkrug in termini numerici: l'attaccante tedesco ha trovato la via della rete in Serie A solo contro il Lecce.