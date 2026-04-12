Il Napoli, come contro il Milan, fa fatica e stavolta non vince: 1-1 a Parma

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Finisce in parità al Tardini tra Parma e Napoli, al termine di una gara quasi da attacco contro difesa: i ducali tutti dietro, a difesa della rete iniziale di Strefezza, e partenopei all'arrembaggio per tutto il match. Dopo partenza shock degli azzurri, arriva la reazione, fino al meritato 1-1 firmato McTominay. Un punto a testa che fa certamente più felice Cuesta, mentre Conte perde la chance di mettere pressione all'Inter portandosi a -4: i punti di distacco dalla capolista, in attesa di Como-Inter, ora sono sei.

Primo tempo

L’avvio è tutto dei ducali, che colpiscono dopo appena 33 secondi: lancio lungo, sponda di Elphege e conclusione a giro di Strefezza che batte Milinkovic dopo aver colpito il palo. Il Napoli accusa il colpo ma prova a reagire con un lungo possesso palla, trovando però una difesa emiliana compatta e difficile da scardinare. Le occasioni non mancano, ma Hojlund è poco reattivo sotto porta e De Bruyne non trova lo spazio giusto. Il Parma, dal canto suo, si difende con ordine e riparte quando possibile, sfiorando anche il raddoppio su palla inattiva.

Secondo tempo

Nella ripresa Conte cambia subito, inserendo Beukema, e la sua squadra alza ulteriormente il ritmo. Dopo vari tentativi – tra cui un’occasione sprecata da Politano – arriva il pareggio al 60’: sponda intelligente di Hojlund e diagonale preciso di McTominay che non lascia scampo a Suzuki. Il Napoli prende fiducia e continua a spingere, sfiorando il sorpasso con Alisson ed Elmas, ma senza trovare il colpo decisivo. Nel finale il Parma prova a ripartire, con Keita pericoloso e Milinkovic decisivo in uscita, ma è sempre il Napoli a rendersi pericoloso, con Alisson Santos in cattedra. Finisce così, con un punto a testa che lascia più rimpianti agli azzurri.