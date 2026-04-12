Padovano elogia Bartesaghi: "Ottimo profilo, forte, che si sta imponendo in maniera importante"
Nel pre partita di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive persa per 0-3 dai rossoneri, Michele Padovano è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della squadra di Massimiliano Allegri soffermandosi in modo particolare su Pulisic e Bartesaghi: "Gli infortuni per i giocatori sono determinati. Se questi ti limitano ti fanno uscire anche solo 30, 40 giorni fuori forma. Lo conosciamo, ma i troppi infortuni l’hanno penalizzato abbastanza".
Su Bartesaghi: "Giocatore forte, che si sta imponendo in maniera importante. È chiaro che avere un allenatore che ti dà la fiducia e ti fa giocare è fondamentale. Lui fa le due fasi, quindi si spinge molto in avanti, deve migliorare in quella difensiva. È un ottimo profilo, ed in ottica Nazionale deve essere preso in considerazione”.
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