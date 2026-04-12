Pellegatti: "La caratura media della squadra non è da grande Milan e Allegri l'ha ben capito"

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Carlo Pellegatti, al termine della brutta partita del Milan a San Siro, sconfitto per 0-3 dall'Udinese, ha espresso il suo commento a caldo, pubblicato sul suo profilo personale di Instagram. Un punto di vista che prende le difese di Massimiliano Allegri e soprattutto del modulo 3-5-2. Le sue dichiarazioni.

"Forse avranno capito quelli che si intendono di calcio e dicevano: 'Basta con il 3-5-2 di Allegri, partite piatte e poco divertenti, poco spettacolari: vogliamo lo spettacolo, noi siamo il Milan". Sì, noi siamo il Milan ma la caratura media della squadra non è da grande Milan e Massimiliano Allegri l'aveva ben capito quando più volte ci ha detto di conoscere i limiti della squadra. Conoscendoli è andato avanti sempre con il suo 3-5-2 e nonostante non abbia praticamente mai avuto attaccanti, o per qualità intrinseche o per condizione fisica, era riuscito ad arrivare al secondo posto e a sei punti dall'Inter. Oggi si sono evidenziati i limiti strutturali di questa squadra. Ma a questa squadra io sto vicino: d'altra parte i canali offrono uno spettro meraviglioso di critici e opinionisti, sarà la loro settimana contro Allegri e contro il Milan. Quelli che seguono me devono pensare e capire che possiamo affidarci solo a Massimiliano Allegri perché nel Milan c'è solo Massimiliano Allegri con Tare: per il resto, nelle situazioni di difficoltà, non c'è nessuno. O Allegri o solo Allegri. Se Allegri e i suoi giocatori e Tare riusciranno a tirarci fuori da questa situazione, bene. Se non ci riusciranno saranno settimane pesanti e difficili. Ci affidiamo da Allegri e speriamo che non si faccia più tentare da avventure"