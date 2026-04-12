Brocchi: "Squadra svuotata dal punto di vista emotivo e delle ambizioni"

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Cristian Brocchi, negli studi di DAZN, commenta così la bruttissima sconfitta del Milan contro l’Udinese. Rossoneri fischiatissimi a San Siro dopo i 3 gol presi dai bianconeri.

“Ho visto un Milan vuoto, poco incisivo, poco determinato. Aveva preso l’occhio durante la stagione come la squadra lavorava insieme, erano molto uniti. Sembra che in questo momento la squadra sia svuotata dal punto di vista emotivo e delle ambizioni. Non vorrei che avendo abbandonato la corsa scudetto abbia dato un colpo deciso all’attenzione dei calciatori”.