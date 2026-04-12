Il Genoa vince all'ultimo respiro: tre punti d'oro per De Rossi

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Grande vittoria per il Genoa nel lunch match domenicale della 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Il grifone ha avuto la meglio del Sassuolo in casa con il risultato di 2-1, al termine di una gara divertente e molto accesa, decisa praticamente all'ultimo respiro dal gol di Caleb Ekuban che ha trovato la rete decisiva al minuto 87. Nel primo tempo il Grifone si era portato in vantaggio grazie a un grandissimo gol di Ruslan Malinovskiy che era stato poi pareggiato a inizio ripresa dal solito Konè. Da registrare, nel rientro dagli spogliatoi all'intervallo, un bisticcio da Ellertsson e Berardi, entrambi espulsi.

Con questa vittoria il Genoa di mister Daniele De Rossi trova tre punti d'oro che lo proiettano a 36 punti e lo avvicinano ulteriormente alla salvezza, anche se non è ancora cosa fatta. Il Sassuolo invece si è un po' arenato in questo ultimo periodo, dopo aver raggiunto la quota dei 40 punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63*

Juventus 60*

Como 58

Roma 57*

Atalanta 53*

Bologna 45

Lazio 44

Udinese 43

Sassuolo 42*

Torino 39*

Genoa 36*

Parma 35

Cagliari 33*

Fiorentina 32

Cremonese 27*

Lecce 27

Verona 18*

Pisa 18*

*una partita in più

