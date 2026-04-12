Non era mai successo che l'Udinese chiudesse il primo tempo a San Siro con due gol di vantaggio sul Milan

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Non era mai successo che l'Udinese chiudesse il primo tempo a San Siro in vantaggio di due reti contro il MIlan. Prima l'autogol di Bartestaghi e poi il raddoppio di Ekkelenkamp hanno condannato il Diavolo a un pomeriggio molto amaro, divenuto ancora più pesante nella seconda frazione di gioco quando è arrivato anche il tris firmato da Atta. Una giornata veramente da dimenticare per Allegri e la sua squadra.

Questo il tabellino di Milan-Udinese, match valido per la trantaduesima giornata di Serie A.

MILAN-UDINESE 3-0

Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp, 71’ Atta.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (dal 46’ Fullkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci (dal 60’ Fofana), Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leão (dal 77’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 72’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori, Gimenez. All.: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (dal 86’ Miller), Karlström, Atta (dal 86’ Zarraga), Kamara; Zaniolo (dal 66’ Piotrowski), Davis (dal 76’ Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara; Bayo, Buksa. All.: Runjaić.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Ammoniti: 16’ Leao, 46’ Kristensen.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.