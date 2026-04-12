Il Milan rischia la Champions? Ferrara: "Guardo questa partita e penso che rischia notevolmente"
Quattro sconfitte nelle ultime sette, tre nelle ultime quattro: indubbiamente per il Milan è un momento di crisi. Al termine della sfida di San Siro contro l’Udinese, persa 3-0 dai rossoneri, Ciro Ferrara parla dei rischi che la squadra di Allegri corre in classifica:
Il Milan rischia il posto Champions?
“Guardo la partita di stasera (ieri sera, ndr) e penso che rischia notevolmente. Stasera è la dimostrazione che i moduli contano poco se non hai quella cattiveria di andare a prendere i risultati. Il Milan questa sera è stato sovrastato dall’Udinese”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 72
Napoli 65
Milan 63*
Juventus 60*
Como 58
Roma 57*
Atalanta 53*
Bologna 45
Lazio 44
Udinese 43
Sassuolo 42
Torino 39*
Parma 35
Genoa 33
Cagliari 33*
Fiorentina 32
Cremonese 27*
Lecce 27
Verona 18*
Pisa 18*
*una partita in più
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