Il Milan rischia la Champions? Ferrara: "Guardo questa partita e penso che rischia notevolmente"

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Quattro sconfitte nelle ultime sette, tre nelle ultime quattro: indubbiamente per il Milan è un momento di crisi. Al termine della sfida di San Siro contro l’Udinese, persa 3-0 dai rossoneri, Ciro Ferrara parla dei rischi che la squadra di Allegri corre in classifica:

Il Milan rischia il posto Champions?

“Guardo la partita di stasera (ieri sera, ndr) e penso che rischia notevolmente. Stasera è la dimostrazione che i moduli contano poco se non hai quella cattiveria di andare a prendere i risultati. Il Milan questa sera è stato sovrastato dall’Udinese”.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63*

Juventus 60*

Como 58

Roma 57*

Atalanta 53*

Bologna 45

Lazio 44

Udinese 43

Sassuolo 42

Torino 39*

Parma 35

Genoa 33

Cagliari 33*

Fiorentina 32

Cremonese 27*

Lecce 27

Verona 18*

Pisa 18*

*una partita in più