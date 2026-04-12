Compagnoni: "Il Milan cercava un determinato attaccante e poi spende 37 milioni per Nkunku. Bah"
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Nel pre partita di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive persa dai rossoneri per 0-3, Maurizio Compagnoni è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della squadra di Massimiliano Allegri e della scelta di schierare Leao prima punta nonostante il tridente:
“E se Allegri avesse bluffato? Con Pulisic prima punta e Leao largo? A sinistra dovrebbe fare tanta fase difensiva, ma non è che l’attaccante nel calcio di oggi non fa fase difensiva. Il Milan ha inseguito per tutta l’estate un attaccante con determinate caratteristiche, poi hanno investito 37 milioni per Nkunku che non c’entra nulla con il centravanti che voleva il Milan. Bah”.
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