Agresti: "I tifosi si sono stancati di Leao: avventura arrivata alla fine, meglio per tutti"

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Milan disastroso a San Siro, rossoneri sconfitti 0-3 dall'Udinese e tutto il discorso Champions League riaperto. Il Diavolo ha visto avvicinarsi sia la Juventus che la Roma, con il Como che ancora deve scendere in campo e potrebbe portarsi a -1 o -3 se non dovesse perdere questa sera contro l'Inter. Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina ha espresso il suo punto di vista sui rossoneri anche il giornalista Stefano Agresti che si è concentrato sulla prestazione di ieri, sulla lotta Champions e su Rafael Leao.

Il commento di Stefano Agresti sulla situazione delicata di Rafael Leao con il Milan: "Ormai il problema non è solo tecnico, dovuto all'inconsistenza di Rafa in ogni zona del campo, ma anche ambientale: i tifosi rossoneri si sono stancati di lui. Per carità, non sono loro a dover decidere il futuro del portoghese, ma il sentimento popolare riflette l'atmosfera che si è creata attorno al giocatore anche all'interno del club e che lo spinge verso l'uscita. È un peccato perché Leao ha le qualità del campione però - lo abbiamo detto mille volte - non riesce a esprimersi al massimo con continuità. Anzi, adesso è sì continuo, ma solo nel rendimento sempre insufficiente. Anche se a volte ha atteggiamenti che lo fanno apparire indolente, crediamo che non lo sia veramente, non a caso quando Allegri lo ha sostituito - e mentre San Siro lo copriva di fischi - Max e ogni compagno gli hanno manifestato vicinanza. Ma la sua avventura al Milan - lunga e nobilitata con uno scudetto da grande protagonista - pare essere arrivata alla fine. E probabilmente è meglio così per tutti"