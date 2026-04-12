Ferrara: "È stata una prestazione brutta da parte del Milan, non da parte soltanto di Leao. Tante volte gli puntiamo il dito in maniera ingiusta"
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Quando il Milan perde gran parte del popolo rossonero vede in Leao il grande male da estirpare, come se tolto il portoghese la squadra vincerebbe ogni partita senza difficoltà. Un pensiero decisamente opinabile, su cui Ciro Ferrara, negli studi di DAZN, si esprime così:
“La prestazione di Leao rientra in una prestazione generale. Non possiamo dire che soltanto Leao ha fatto una brutta prestazione. Oggi (ieri, ndr) è stata una prestazione brutta da parte del Milan, non da parte soltanto di Leao. Ci tengo a dire questa cosa perché mi sembra abbastanza evidente. Noi tante volte puntiamo il dito contro questo giocatore e a volte, molto spesso, in maniera giusta secondo me. Stasera lui rientra in una squadra che non ha reso per nulla”.
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