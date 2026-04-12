Le pagelle del CorSport: nessuna sufficienza, il peggiore è De Winter

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Disasterclass del Milan a San Siro: lezione di atteggiamento e di calcio da parte dell'Udinese che vince 0-3, restituendo ai rossoneri il risultato maturato nella gara di andata. Dopo un pomeriggio di questo genere, il peggiore di tutta la stagione arrivato a coronamento di un filotto tutt'altro che onorevole di quattro sconfitte in sette gare, è inevitabile leggere delle pagelle con voti molto bassi e negativi. Sul Corriere dello Sport nessun calciatore milanista merita la sufficienza, nemmeno Mike Maignan che si prende il 5.5, nonostante abbia effettivamente poche colpe sui gol e ha anche evitato un passivo più pesante: ma quando si perde così e sei il capitano, ci vai di mezzo giustamente anche tu.

Come peggiore in campo viene indicato Koni De Winter, valutato con un 4.5: "Ekkelenkamp lo sovrasta e segna il gol del raddoppio. Atta lo sbeffeggia con la rete del 3-0, a conclusione di una serata disastrosa". A fargli compagnia ci sono due giocatori. In primis Rafael Leao: "Da centrale non riesce mai nei a trovare la giocata giusta, nella ripresa non migliora la prestazione. Fischiatissimo all’uscita nella ripresa. In secundis il compagno di reparto Strahinja Pavlovic, andato a fondo insieme al belga: "Soffre tremendamente Davis, viene saltato più volte. Ma si salva grazie alla sua enorme stazza".

Malissimo anche gli esterni difensivi, Davide Bartesaghi e Zachary Athekame: 5 in pagella per loro così come per Rabiot, Saelemaekers, Pulisic e Fullkrug. Voto brutto anche per Massimiliano Allegri, giudicato con un 4.5: "Crollo totale. Per la prima volta il Milan perde con tre gol senza nemmeno segnarne uno. Nel match in cui c’è il cambio modulo il risultato è pessimo".