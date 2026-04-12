Longhi: "Tutti contro Leao. Non merita la difesa d’ufficio, ma nemmeno che sia l’abituale “capro espiatorio” quando la squadra non gira"

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Il Milan perde anche contro l'Udinese, terza sconfitta nelle ultime quattro uscite in Serie A, ed il pubblico rossonero sceglie Rafa Leao come principale capro espiatorio. Il portoghese ha sicuramente sbagliato un paio di gol, ma non è stato di certo il peggiore in campo, anzi. Eppure, è stato l'unico a ricevere i fischi da singolo al momento dell'uscita dal campo. Bruno Loghi, sul suo profilo X, ne parla così:

"Il Milan viene travolto (0-3) da una grande Udinese e il pubblico di San Siro se la prende con Leao fischiandolo sonoramente al momento della sostituzione. Tutti contro di lui, quale fosse il solo responsabile del tracollo generale. Non merita la difesa d’ufficio, ma nemmeno che sia l’abituale “capro espiatorio” quando la squadra non gira. E poi sul tridente d’attacco (finto nel primo tempo, più autentico nella ripresa) ci sarebbe da dibattere a lungo".