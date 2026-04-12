Le pagelle di Tuttosport: naufragio Allegri, Leao prova non da leader

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Nelle pagelle di Milan-Udinese 0-3, pubblicate questa mattina sulle colonne di Tuttosport a corredo del commento della gara a senso unico che si è disputata a San Siro, c'è un solo giocatore rossonero che arriva a una sufficienza stiracchiata. Si tratta del portiere e capitano Mike Maignan che oltre a tre gol incassa la valutazione di 6, con questo giudizio discolpante: "Al 36’ mette la sua firma sulla partita con una gran parata di riflesso su Davis, che finisce sulla traversa".

Il resto della squadra cola a picco. A partire dal suo condottiero Massimiliano Allegri che riceve il voto più basso di tutti, 4.5: "Il 4-3-3 è un naufragio senza salvagente: ora dovrà rimotivare il gruppo per tenere il quarto posto". La stessa identica valutazione per i due giocatori più criticati in campo. In primo luogo Rafael Leao, uscito tra i fischi: "All’uscita è fischiato da tutta San Siro: un paio di lampi in un match che è buio profondo, non da leader". In secondo luogo Koni De Winter che non ci ha capito praticamente nulla: "Si fa intortare da Ekkelenkamp sul raddoppio, ma fa anche peggio sul 3-0". Sufficienze gravi (5 in pagella) anche per molti altri: Athekame, Pavlovic, Rabiot e Fullkrug.