Ordine: "Puoi perfezionare i meccanismi del nuovo schema in una sola settimana di prove?"

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Brutta, se non orribile, prestazione del Milan ieri pomeriggio a San Siro: rossoneri sconfitti in casa per 0-3 dall'Udinese, allontanandosi definitivamente da Inter e Napoli, permettendo di farsi avvicinare pericolosamente da Juventus e Roma che hanno vinto i rispettivi impegni e ora rinnovano le loro speranze di qualificazione alla Champions League. Con un pezzo sul Corriere dello Sport dal titolo "Cambiando si sbaglia", il giornalista Franco Ordine ha commentato la sconfitta e il momento del Diavolo.

Il commento di Franco Ordine: "Ieri tutto quel patrimonio, accumulato nel girone di andata (42 punti), è andato disperso per la fasulla idea che aggiungendo un attaccante in più, disegnando il tridente insomma, e togliendo punti di riferimento a chi per otto mesi ha giocato secondo il più classico 3-5-2, si potessero risolvere tutti i problemi denunciati dagli ultimi stenti dell’attacco rossonero che hanno altre spiegazioni, motivi ben precisi e segnalati in modo perentorio dallo stato di salute e di condizione di Pulisic e Leao. Non solo. Puoi perfezionare i meccanismi del nuovo schema in una sola settimana di prove? Da uno staff tecnico esperto come quello guidato da Max Allegri non te lo aspetti".