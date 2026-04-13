Ritorno al passato: a Verona si rivedrà il Milan con il 3-5-2 e con Gabbia al centro della difesa
Dopo la pesante sconfitta di sabato contro l'Udinese a San Siro, Max Allegri è stato molto chiaro con i suoi giocatori: "Bisogna tornare a essere ordinati e lucidi, riportare ordine nella gestione della partita, pensare a quanto di buono fatto da inizio stagione". E per questo motivo domenica in casa dell'Hellas Verona si rivedrà con ogni probabilità il 3-5-2, cioè il modulo con cui il Diavolo ha giocato per quasi tutta la stagione.
A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che al centro della difesa dovrebbe rivedersi Matteo Gabbia, out nell'ultimo mese e mezzo dopo che ad inizio marzo era stato operato per un'ernia inguinale. In casa rossonera, il problema più grande è però sempre l'attacco: Leao, Pulisic, Gimenez, Nkunku e Fullkrug devono dare un segnale e tornare finalmente a segnare.
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