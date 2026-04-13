Tuttosport: "Leao-Milan, la frattura ora è totale. Aria d’addio"

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Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Leao-Milan, la frattura ora è totale. Aria d’addio". Nella pesante sconfitta di sabato contro l'Udinese hanno fatto parecchio rumore gli assordanti fischi che i tifosi presenti a San Siro hanno riservato a Rafae Leao al momento del cambio. Quella attuale doveva essere la stagione della sua definitiva consacrazione e invece nemmeno l'arrivo in panchina di Max Allegri ha fatto fare il tanto atteso salto di qualità al portoghese.

Che qualcosa si sia rotto tra il Milan e Leao è evidente e forse mai come ora il suo futuro in rossonero è tutt'altro che certo. Anzi, non è un mistero che il club di via Aldo Rossi ascolterà le offerte che arriveranno per lui in estate. Rafa sarà impegnato al Mondiale con il suo Portogallo e chissà che non possa essere la vetrina giusta per mettersi in mostra e attirare nuovi potenziali acquirenti.