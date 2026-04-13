Milan, Leao è il volto della crisi del Diavolo. I fischi gli hanno fatto male

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Rafael Leao è il volto della crisi del Milan. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera che aggiunge che i pesanti fischi di sabato durante il match contro l'Udinese a San Siro hanno fatto male al giocatore portoghese e forse sanciscono la fine definitiva dell’amore con i tifosi milanisti dopo otto anni.

A questo punto non è assolutamente da escludere che Leao possa lasciare il Milan in estate: servono offerte da almeno 50 milioni di euro che oggi non ci sono ancora, ma il Mondiale potrebbe attirare nuovi club interessati. Le destinazioni più probabili per l'attaccante portoghese sono la Premier League e l'Arabia Saudita. La separazione potrebbe essere un bene sia per lui sia per il Diavolo.