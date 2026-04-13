Crisi Milan, il QS titola: "Allegri al bivio: quarto posto, poi la rivoluzione"

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In merito alla crisi che sta attraversando il Milan, l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così oggi: "Allegri al bivio: quarto posto, poi la rivoluzione". I rossoneri devono rialzare subito la testa e tornare a fare punti dopo due sconfitte di fila contro Napoli e Udinese. La qualificazione alla prossima Champions League è ancora alla portata e dipende solo dal Diavolo, ma c'è bisogno di ripartire perchè le inseguitrici sono sempre più vicine. Una volta chiusa la stagione sarà poi il momento di una nuova rivoluzione in casa rossonera, dove in estate quasi nessuno sarà incedibile.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Cagliari 33 (32)

16. Fiorentina 32 (31)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)