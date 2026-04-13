Crisi Milan: la parola d'ordine è compattezza. Atteso anche Furlani a Milanello

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Nel momento più difficile della stagione, la parola d'ordine in casa rossonera è solo una: compattezza. Per uscire dalla crisi, serve restare tutti uniti, squadra, allenatore e dirigenza, perchè non si può buttare via la qualificazione alla prossima Champions League che fino a qualche settimana fa sembra ormai certa. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dopo il ko contro l'Udinese c'è stato un vertice tra Max Allegri, il ds Igli Tare e l'ad Giorgio Furlani per analizzare la sconfitta e studiare insieme una soluzione per uscire dal momento complicato.

Oggi a Milanello riprenderanno gli allenamenti e il Diavolo inizierà a preparare la fondamentale trasferta di Verona di domenica prossima, una gara da vincere a tutti i costi. Per far sentire la vicinanza del club alla squadra ci sarà come al solito il direttore sportivo Igli Tare, ma nei prossimi giorni è atteso nel Centro sportivo rossonero anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani.