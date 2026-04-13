CorSera: "Il Milan si è perso nel mese più buio. Max: 'Su la testa'. Leao è sul mercato"

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"Il Milan si è perso nel mese più buio. Max: 'Su la testa'. Leao è sul mercato": titola così stamattina il Corriere della Sera che analizza il momento difficile che sta attraversando il Diavolo nelle ultime settimane. Svanito il sogno scudetto, ora è a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League visto che la quinta in classifica è distante ora solo 4 punti. Il calo fisico e mentale della squadra è evidente, ma serve rialzare subito la testa come ha spiegato alla squadra Max Allegri: "La Champions è a rischio, adesso rialziamo la testa e ripartiamo, non possiamo rovinare tutto".

Domenica in casa dell'Hellas Verona sarà una gara crocevia per la Champions. Al Bentegodi si tornerà al passato e dunque si rivedrà il Milan in campo con il 3-5-2 dopo che il 4-3-3 ha fallito contro l'Udinese. Il volto della crisi del Diavolo è senza dubbio quello di Rafael Leao, pesantemente fischiato sabato dai tifosi presenti a San Siro. Forse mai come in questo momento il suo futuro in rossonero è in bilico e in estate potrebbe andare via se dovessero arrivare offerta da almeno 50 milioni di euro.