Milan, la dirigenza ha piena fiducia in Allegri e nel gruppo

vedi letture

Nonostante il momento complicato, la dirigenza del Milan ha piena fiducia in Massimiliano Allegri e nel gruppo rossonero, capaci di conquistare 63 punti in 32 giornate. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che arrivare tra le prime quattro e conquistare il pass per la Champions League della prossima stagione viene visto ancora come un obiettivo alla portata. Tutto è nelle mani del Diavolo, se fa il suo dovere nelle ultime sei giornate nessuno può togliergli la qualificazione.

Per sentire la vicinanza del club anche in questo momento difficile, oggi è atteso come al solito a Milanello il direttore sportivo milanista Igli Tare che sarà al fianco della squadra nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica sul campo dell'Hellas Verona. In settimana si vedrà nel Centro Sportivo di Carnago anche l'ad Giorgio Furlani.