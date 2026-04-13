Condò sul Milan: "Il rendimento dei suoi attaccanti è così disperante che Allegri ha provato a rinforzare la fase offensiva col risultato di farsi squartare dietro dall’Udinese"

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Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la corsa scudetto in Serie A dopo la 32^ giornata: "L’Inter vince il campionato perché ha una grande facilità di gol, 75 al fixing di ieri sera in un torneo dove la maggior parte delle rivali ha questo problema. Il Napoli secondo ne ha realizzati 48, occorre tornare al 2010 per trovare un dato peggiore. Il Milan terzo ne ha segnati 47 e il rendimento dei suoi attaccanti è così disperante che Allegri ha provato a rinforzare la fase offensiva col risultato di farsi squartare dietro dall’Udinese.

Un po’ meglio la Juve quarta, 55 gol, ma grazie a un’invenzione estemporanea come Boga, che il quartetto di centravanti in rosa ha prodotto in totale 9 reti. I dati difensivi, invece, lasciano dubbiosi: primo il Como con 26 gol subiti, secondo il Milan con 27. Se quelle viste nel weekend vi sono sembrate buone difese…".