Il CorSport sul momento no del Milan: "Se la squadra lancia l’allarme"

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In merito al momento no del Milan, che è reduce da due ko di fila contro Napoli e Udinese e che ora ha solo quattro punti vantaggio sulla quinta in classifica, il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Se la squadra lancia l’allarme". Dopo la pesante sconfitta casalinga contro i friulani, sono apparse piuttosto preoccupanti per i tifosi milanisti le parole di alcuni giocatori nel post-partita, come per esempio Samuele Ricci: "Questa squadra ha dei valori tecnici, ma ora bisogna tirar fuori anche quelli umani. In campo con l'Udinese eravamo poco presenti, ho avuto questa sensazione. Si è parlato tanto del cambio di modulo, perché abbiamo diversi giocatori da uno contro uno. Però se affronti partite in queste modo vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato che va oltre il modulo".

Hanno fatto rumore anche le dichiarazioni di Adrien Rabiot: "Ci è mancato l'ordine in campo e poi la voglia, la determinazione di andare a fare gol e prendere questo obiettivo che è il nostro. Il modulo non c'entra, ma è la voglia dei giocatori, di noi in campo che fa la differenza: di mettere la determinazione, di correre dietro l'avversario e di fare le cose bene. Anche di squadra potevamo fare molto meglio: più uniti. Abbiamo perso questa cosa in campo: la voglia di lavorare per il compagno, di tornare tutti insieme e di battagliare insieme. Questo dobbiamo ritrovare: è la cosa che ci ha fatto bene fino a qua".