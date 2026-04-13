Il Giornale: "Juventus e Milan, molto Malen non averlo preso"

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"Juventus e Milan, molto Malen non averlo preso": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che la Roma ha già messo in programma di riscattare Donyell Malen, attaccante olandese preso in prestito a gennaio dall'Aston Villa, per 25 milioni di euro. Con i prezzi che circolano oggi si tratta certamente un colpaccio (finora per lui 10 gol in 12 partite) che lascia parecchi rimpianti in chi durante il mercato invernale poteva prenderlo, ma lo ha scartato (Juventus e Milan).

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa 3-0

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1

ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0

ore 18, Milan-Udinese 0-3

ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo 2-1

ore 15, Parma-Napoli 1-1

ore 18, Bologna-Lecce 2-0

ore 20.45, Como-Inter 2-4

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio