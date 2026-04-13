Sassuolo, Carnevali: "Malagò persona adatta, ma capiamo se ci sono altri nomi per la FIGC"

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(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Credo che Malagò sia una persona sicuramente adatta per gestire una Federazione, è una persona di grande capacità, lo ha dimostrato in questi anni, sicuramente credo che possa essere adatta al nostro movimento, ma dobbiamo capire se ci può essere qualche altro candidato". Lo ha detto l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, all'ingresso dell'assemblea della Lega Calcio Serie A chiamata a valutare l'eventuale candidato per la presidenza Figc. "Dialogare con tutti sarà la parte fondamentale, chi ci sarà deve dialogare con le altre componenti. La Serie A deve essere determinante per la scelta di un presidente, negli ultimi anni purtroppo sono state fatte scelte determinate da leghe inferiori.

Il calcio deve cambiare in modo drastico e noi come Lega Serie A dobbiamo determinare questo - ha aggiunto -. Ho dei dubbi, spero che questa persona possa cambiare tutte queste cose che oggi non funzionano, ma sarà complicato, il nostro è un sistema ingessato, ci vogliono dei cambiamenti radicali e importanti, ma ci vorrà del tempo. Non c'è da valutare solo quella che può essere la nazionale maggiore, ma valutare un po' tutto il sistema", ha concluso. (ANSA).