Milan, in avanti non si incide più: l’ultimo gol firmato da un attaccante manca da 41 giorni

vedi letture

La situazione attaccanti in casa Milan preoccupa. Non è un caso che il reparto offensivo milanista si sia inceppato ormai da tempo, con la forza dei singoli che sembra non bastare per risolvere la situazione. Il Milan non ha un vero numero nove, un bomer d'area di rigore. Su questo, purtroppo ci siamo, ma gli altri?

Sì, perchè questa squadra non sa più segnare. Per trovare l’ultimo gol firmato da un attaccante bisogna tornare a 41 giorni fa, il sigillo di Leao con la Cremonese a tempo scaduto. Una situazione allarmante sotto gli occhi di tutti. La crisi di Pulisic che dura ormai da dicembre, mese in cui ha segnato l'ultima rete ufficiale rossonera. La difficile gestione di Gimenez (per infortunio) e Fullkrug (condizione fisica). In più ci sono i rebus Nkunku e Rafa Leao, fischiatissimo all'uscita da San Siro sabato. Un problema che sarà difficile risolvere in questo finale, delicatissimo di stagione.

IL TABELLINO

MILAN-UDINESE 0-3

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (1'st Füllkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci (15'st Fofana), Modrić (27'st Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leão (32'st Loftus-Cheek), Pulisic (27'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Gimenez. All.: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (41'st Miller), Karlström, Atta (40'st Zarraga), Kamara; Zaniolo (21'st Piotrowski), Davis (31'st Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara; Bayo, Buksa. All.: Runjaić.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 27' aut. Bartesaghi (U), 37' Ekkelenkamp (U), 26'st Atta (U).

Ammoniti: 16' Leão (M), 1'st Kristensen (U).